Sparatoria a Milano, un uomo di 45 anni è morto dopo aver aggredito due poliziotti

Un uomo di 45 anni è morto a Milano dopo una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio. A sparargli, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la polizia. Nell'episodio, confermato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono rimasti feriti due agenti di 22 e 36 anni.

La richiesta di soccorso al 118 è arrivata alle 00.23. La centrale operativa si è attivata immediatamente e sul posto ha mandato quattro equipaggi su tre ambulanze e un'automedica per soccorrere i feriti: l'uomo colpito dai proiettili dell'arma di ordinanza di uno dei poliziotti e gli stessi agenti.

Per il 45enne si capisce subito che non c'è nulla da fare: i medici non possono fare altro che constarne il decesso. Gli agenti feriti, invece, non sarebbero in pericolo e, stando a quanto riferito, sono stati trasportati all'ospedale Policlinico di Milano in codice giallo.

Le indagini su quanto è accaduto sono state affidate agli uomini della Squadra Mobile, diretti da Marco Calì. A quanto pare i poliziotti erano arrivati con le volanti in via Sulmona, tra piazzale Bologna e via Domenico Veneziano, dopo la chiamata di un residente. Prima di colpire l'uomo, l'agente avrebbe sparato diversi colpi in aria, ma il 45enne avrebbe continuato ad avanzare minaccioso con il coltello in mano. Nel corso della colluttazione tra l'uomo e i due agenti, nelle fasi concitate, si è infine consumato l'omicidio.