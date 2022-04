Donna spara a una coppia, ucciso il marito

Dramma a Treviglio nella mattinata di giovedì 28 aprile, intorno alle otto meno venti. Una donna ha sparato vari colpi di pistola all'indirizzo di una coppia di vicini di casa al termine di una lite, uccidendo l'uomo, Luigi Casati di 62 anni, e ferendo in modo molto grave la moglie, Monica Leoni di 58 anni, che ora lotta per sopravvivere in ospedale. I residenti nel qaurtiere (tra via Bergamo e via Brasside) hanno riferito almeno cinque colpi d'arma da fuoco. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i soccorritori del 118, anche con l'elicottero, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, mentre la donnna è stata portata in codice rosso all'ospedale di Bergamo e versa in gravissime condizioni.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la donna e la coppia (due pensionati che vivono nello stesso stabile) erano da tempo in lite tra loro per la gestione di un cane. In passato ci sarebbe stata almeno una denuncia. Giovedì mattina la lite è degenerata: la donna ha sparato all'indirizzo dell'uomo, colpendolo con tre spari al viso e al petto, poi ha puntato l'arma sulla moglie colpendola alle gambe due volte.

La donna che ha sparato, la 71enne Silvana Erzemberger, è stata fermata dai carabinieri.