Sparatoria al parcheggio, ferite due donne di 56 e 16 anni

Due donne sono state ferite a colpi di pistola a Milano. È successo poco dopo le sette di sabato sera in via Cefalù, nel quartiere Gallaratese, presso il parcheggio di un supermercato.

Sul posto i carabinieri. La sezione investigazioni scientifiche sta effettuando i rilievi del caso, mentre le indagini sono affidate ai militari della compagnia Porta Magenta e del radiomobile. Le due donne, italiane di origine sinti, hanno 56 e 16 anni e non sono in pericolo di vita. I sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica, hanno portato la 56enne in codice giallo al Niguarda, colpita a un arto. La 16enne è meno grave: sfiorata da un proiettile all'anca, è stata portata in codice verde al San Carlo.

Dai primi riscontri sembra che l'episodio sia riconducibile a motivi familiari.