Lite familiare finisce con una sparatoria a Milano: ferite madre e figlia

Sarebbe tutto nato per motivi familiari. È questa la pista che gli investigatori dei carabinieri seguono per cercare di ricostruire i motivi che hanno dato vita alla sparatoria nella quale sono rimaste ferite madre e figlia in via Cefalù, a Milano.

Erano passate da poco le 19 quando le donne, 57 e 16 anni, sono state soccorse dai passanti nei pressi del parcheggio di un supermercato Lidl. Nessuna delle due è in pericolo di vita. I sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica, hanno portato la 56enne in codice giallo al Niguarda, colpita a un arto. La 16enne, sfiorata da un proiettile all'anca, è stata portata in codice verde al San Carlo.

Le donne, entrambe sinti italiane, sarebbero state aggredite al termine di una discussione con un parente. Su questa ipotesi si stanno muovendo gli investigatori della Compagnia Milano-Porta Magenta, intervenuti insieme al Radiomobile e alla sezione Investigazioni scientifiche del comando provinciale. Ancora ignoto il movente anche perché madre e figlia, in un primo momento, non hanno detto molto altro.