Sparatoria a Vignate (Milano): ragazzo di 28 anni ferito da un colpo d'arma da fuoco

Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco nel Milanese, a Vignate, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio.

La sparatoria, stando alle prime informazioni, è avvenuta intorno alle 18.20, nel parcheggio davanti alla stazione ferroviaria del comune della Città metropolitana di Milano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza con due equipaggi su ambulanza e automedica in codice rosso. Secondo quanto comunicato dalla centrale operativa il giovane non è in pericolo di vita, per questo il codice dell'emergenza è stato declassato a giallo.

Il 28enne, sempre stando a quanto riferito dai soccorritori sul posto, è stato centrato da un colpo di pistola ad una gamba. Il giovane, un cittadino italiano, si trovava in un parcheggio pubblico nei pressi della stazione ma la dinamica dell'episodio non è chiara. Indagano i carabinieri.