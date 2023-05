Stasi fuori dal carcere. Legale dei Poggi: "Da parte sua mai pentimento"

"Da parte sua non c'è stato mai alcun pentimento. Mai un'ammissione di responsabilità". Così l'avvocato Gianluigi Tizzoni che assiste la famiglia di Chiara Poggi, commenta la notizia dell'uscita dal carcere di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza, avvenuto nell'agosto 2007 a Garlasco (Pv).

Stasi, che sta scontando la pena a Bollate da circa 7 anni e mezzo, da quattro mesi ha potuto usufruire dell'ammissione al lavoro esterno. "C'è un tema di ammissione di responsabilità - continua Tizzoni -. Il primo giudice aveva negato il lavoro esterno perché Stasi non ha mai ammesso nulla. Altri tribunali non lo concedono se non risarcisci e non c'è un pentimento. Succede solo a Bollate e per i detenuti mediatici".

L'avvocato della famiglia Poggi ha poi sottolineato, sempre rispetto alla possibilità concessa a Stasi, che "l'aspetto più deleterio è che la parte offesa non è stata avvertita. È vero, la legge non lo impone, ma neppure lo vieta". Al momento il risarcimento è stato parziale: rispetto ai circa 1,2 milioni di euro fissati per danni e spese, era stata raggiunta una transazione a 700mila euro, di cui al momento è stata liquidata più o meno la metà. Stasi è impegnato a dare una quota mensile del suo stipendio per un minimo di 9 mila euro l'anno, per risarcire i Poggi.

Amaro anche il commento della mamma di Chiara Poggi, Rita Preda: "Sapere che chi ha ucciso nostra figlia dopo sette anni già esce dal carcere, pur senza aver mai ammesso la sua responsabilità, spiace. Ma la legge è così e non possiamo farci niente. Del resto ci aspettavamo che un momento o l'altro avrebbe ottenuto questo beneficio". "Non ne eravamo informati - ha aggiunto la madre - e non ci ha fatto piacere apprendere la notizia in questo modo. Avremmo voluto saperlo non dal giornale".