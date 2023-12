Tenta di uccidere la moglie in casa dopo una lite: il figlio lo blocca

Prima ha afferrato la moglie per il collo. Poi ha tentato di colpirla con un coltello da cucina. Provvidenziale l'intervento del figlio della coppia, che aveva assistito alla scena, e che è riuscito a bloccare e immobilizzare il padre fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno arrestato l'uomo.

È successo a Buccinasco, nel Milanese, domenica 10 dicembre, ma lo si apprende soltanto ora. Tutto è iniziato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, con una lite in casa, per futili motivi. A un certo punto l'uomo, un italiano di 59 anni, ha afferrato per il collo la moglie (una tunisina di 50 anni) strattonandola e minacciandola di morte. Poi ha tentato di colpirla brandendo un coltello da cucina.

È a quel punto che il figlio della coppia, che ha 17 anni ed era presente fin dalle prime fasi della lite, è intervenuto per bloccare la mano del padre, evitando il peggio. Poco dopo i carabinieri e i sanitari del 118 sono sopraggiunti nell'abitazione. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, da dove è stata dimessa con sette giorni di prognosi: fortunatamente non aveva riportato lesioni gravi.

L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e portato a San Vittore. In seguito alla perquisizione, nell'appartamento sono state trovate 21 cartucce calibro 12 in un cinturone da caccia, che l'uomo deteneva illegalmente.