Accoltellò sei persone al supermercato: confermati 19 anni di carcere

Aveva accoltellato sei persone nel centro commerciale di Assago, uccidendone una e ferendone gravemente due. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 19 anni e 4 mesi per Andrea Tombolini. Anche la Procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza emessa in primo grado lo scorso settembre dalla gup Silvia Perrucci in un processo con rito abbreviato.

L'uomo, 46 anni, era stato sottoposto a perizia psichiatrica dalla quale erano emersi disturbi psichiatrici, che tuttavia non erano sufficienti per considerarlo incapace di intendere e volere al momento dell'agguato all'interno del Carrefour. Tombolini è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni.

I fatti risalgono al 27 ottobre 2022 quando un uomo era entrato nel Carrefour, presente all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago, e aveva preso da uno scaffale un coltello. In quel frangente aveva iniziato a colpire chi gli era capitato a tiro, tra cui Luis Fernando Ruggieri, dipendente del supermercato e unica vittima dell'agguato. Tra i feriti anche il calciatore Pablo Marì. Durante il primo interrogatorio Tombolini aveva spiegato di aver agito "per invidia" vedendo le persone che "stavano bene".