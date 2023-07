Identificato il giovane trovato ucciso al Parco delle Groane: è un 29enne

È il 29enne marocchino Abdul Hamid Laklaa il giovane trovato ucciso il 16 maggio a Cesate, nella città metropolitana di Milano, sul ciglio di via 16° Strada, nel Parco delle Groane. Secondo quanto appreso, aveva precedenti per furto.

Il 29enne era stato trovato all'alba del 16 maggio da alcuni passanti, seminudo (solo con gli slip) e con segni di violenza sul corpo. I sanitari del 118, arrivati sul posto, non avevano potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, che presentava vari ematomi al volto e alle gambe. La zona in cui era stato trovato il cadavere è nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato impiegato molto tempo per l'identificazione anche perché il 29enne è stato trovato con le mani intrecciate contro il petto, rendendo difficoltosa l'analisi delle impronte digitali.

Un caso simile a Cornaredo

Proseguono le indagini per capire che cosa sia successo e chi sia il responsabile dell'omicidio. Gli investigatori non escludono il movente del regolamento di conti nell'ambito dello spaccio. Verosimilmente lo hanno picchiato e lasciato sul posto.

E c'è un altro caso molto simile, avvenuto a Cornaredo il 27 giugno: anche in quel caso un giovane è stato trovato ucciso a bordo di una strada, probabilmente sempre per questioni di spaccio, anche se i due episodi appaiono del tutto slegati l'uno dall'altro. L'autopsia in questo caso dovrebbe concludersi lunedì 3 luglio.