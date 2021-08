Salvatore ha ucciso moglie e figlia, le ha vegliate per 7 ore e si è sparato

Ha ucciso la moglie, Catherine Panis, 42 anni, e la figlia Stefania, sette ore prima di rivolgere la pistola contro sé stesso e spararsi. Le due donne, infatti, secondo quanto rivelato dal medico legale sarebbero state uccise tra le 6 e le 7 del mattino, mentre Salvatore Staltari, 70 anni, si sarebbe tolto la vita circa 7 ore dopo, intorno alle 14, quindi appena dopo la telefonata in cui allertava il soccorso sanitario spiegando di aver ucciso moglie e figlia e preannunciando il suicidio. Sono i primi risultati dell'autopsia effettuata martedì, all'Istituto di Medicina legale di Pavia, su padre, moglie e figlia trovati senza vita lo scorso 22 agosto nel loro appartamento dai carabinieri a Francolino di Carpiano, nel Milanese.

Il medico legale ha confermato come causa del decesso colpi di arma da fuoco sia per madre e figlia sia per l'omicida e poi suicida. La diversa decolorazione del corpo dopo la morte, a causa della stasi del sangue non più pompato dal cuore, ha evidenziato tempi diversi tra i decessi delle due donne e quello, invece, dell'uomo.

L'omicidio a Carpiano

Salvatore Staltari ha lasciato una lettera dove parla dei problemi quotidiani con la consorte, Catherine Panis, origini filippine di 41 anni, addetta in un'azienda logistica. Con il suo revolver, un'arma non denunciata, l'uomo ha ucciso anche la figlia adolescente, Stefania Chiarisse Staltari, per non lasciarla sola al mondo, come spiega nel testo scritto a mano su un quaderno. Gli omicidi si sono consumati mentre le vittime dormivano.

È stato l'uomo a dare l'allarme: ha chiamato il 118 dicendo di aver ucciso la moglie e la figlia di 15 anni e preannunciando il suicidio, portato a termine prima dell'arrivo dei carabinieri, che nell'abitazione hanno trovato anche lo scritto con cui il 70enne ha spiegato le motivazioni del gesto. Le due donne erano appena rientrate da una vacanza di alcuni giorni alla quale il 70enne non aveva partecipato.

Il sindaco di Carpiano: "Una tragedia"

Il sindaco di Carpiano, Paolo Branca, commenta quanto avvenuto nella frazione Francolino del Comune del Milanese con parole di dolore: "È un'immane tragedia, che ha colpito un nucleo familiare di nostri concittadini e la comunità".

"Ci sono le indagini in corso, per escludere qualsiasi altra situazione diversa da quella che appare invece essere una tragedia svolta all'interno di un nucleo familiare", precisa il primo cittadino all'Adnkronos, che non conosceva la famiglia.

"Era una situazione che non conoscevamo, perché non ci sono stati particolari contatti con il Comune, nel senso che non c'è stato alcun tipo di situazione che possa esserci invece per altri soggetti un po' più sotto l'occhio dei servizi sociali", spiega Branca, che nella giornata di lunedì si confronterà con la responsabile dei servizi sociali dell'amministrazione per "fare il punto e riuscire a comprendere meglio se ci siano state delle difficoltà".