Uccise il vicino a colpi di pistola: assolta perché incapace di intendere e di volere

È stata assolta perché totalmente incapace di intendere e di volere Silvana Erzembergher, la 72enne che lo scorso 28 aprile uccise a colpi di pistola il vicino di casa Luigi Casati, 61 anni, e ferì gravemente la moglie Monica Leoni. Il delitto era avvenuto in un condominio di Treviglio, nella Bergamasca. Tre consulenze tecniche avevano dichiarato l'omicida "in stato di totale incapacità di intendere e di volere" al momento dei fatti.

Erzembergher, vista la sua accertata pericolosità sociale, avrà l'obbligo di permanenza, per cinque anni, in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. A deciderlo nella mattinata di martedì 9 maggio il giudice Giovanni Petillo della corte d'Assise di Bergamo, che ha peraltro escluso l’aggravante dei futili motivi. Anche l'accusa aveva chiesto l'assoluzione per la 72enne, affetta da disturbo paranoide, ma con dieci anni di misura di sicurezza e l'aggravante dei futili motivi.

La 72enne era accusata di omicidio volontario aggravato. All'epoca del delitto era circolato un video, girato da alcuni residenti, nel quale si vedeva Erzembergher girare ancora con la pistola in mano dopo aver freddato il vicino di casa, 61 anni. La donna, pensionata, si trova già ricoverata nella Rems (ex ospedale giudiziario) di Castiglione delle Stiviere (Mantova).