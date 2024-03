Udienza Pifferi, lo psichiatra: "Intervento inappropriato delle psicologhe"

Gelo in aula durante l’udienza per il processo a carico di Alessia Pifferi, accusata di omicidio pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti a casa da sola la figlia Diana di 18 mesi. L’avvocata Alessia Pontenani è indagata nell'ambito del fascicolo parallelo con le accuse di favoreggiamento e falso - insieme alle psicologhe di San Vittore -, indagine aperta proprio dal pm Francesco De Tommasi, anche lui in aula oggi.

La legale di Pifferi, come preannunciato nei giorni scorsi, ha chiesto il rinvio dell’udienza per avere più tempo per esaminare i documenti allegati alla perizia psichiatrica condotta da Elvezio Pirfo. Nel resoconto lo psichiatra aveva concluso che Alessia Pifferi sarebbe capace di intendere e volere. Ma, prima di decidere in merito, il presidente Ilio Mannucci Pacini ha deciso di ascoltare Pirfo.

Secondo lo psichiatra l’intervento delle psicologhe “non era appropriato”. Pirfo ha detto che non è possibile stabilire se l’imputata sia stata influenzata anche perché i colloqui non sono stati registrati in video. “Non sono in grado di dire se c'è stato condizionamento, ma sì di apprendimento: certe risposte della Pifferi restituiscono la capacità di comprendere e riutilizzare le parole delle psicologhe”. Lo psichiatra, come già si leggeva nella sua relazione, ha spiegato che dal suo punto di vista Alessia Pifferi ha vissuto la “maternità come obbligo o fatica”.