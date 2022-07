A Milano una veglia per Diana, la bimba abbandonata dalla madre in casa e morta di stenti

Una veglia in memoria della piccola Diana, la bambina di 16 mesi abbandonata da sola in casa dalla madre per sei giorni e morta probabilmente di sete e di fame. Organizzata in modo spontaneo dai residenti, la fiaccolata partirà alle 21 di venerdì 22 luglio in via Parea, dove la bimba viveva, all'altezza del civico 26.

Quando giovedì si è saputa la notizia della morte della neonata - e dell'arresto della madre, la 37enne Alessia Pifferi, per omicidio volontario aggravato - nel condominio di via Parea dove si è consumato il dramma, qualcuno ha appeso dei palloncini bianchi al cancello sui quali si leggono diverse scritte "ciao Diana", "piccola stella", "angelo".

"Stasera - ci scrive una ragazza residente nella zona - faremo una fiaccolata in memoria della piccola principessa". Un modo per rendere omaggio alla bimba, spirata nella solitudine della sua culla dopo molta sofferenza. L'invito a partecipare è esteso a tutti i milanesi. La veglia inizierà alle 21 in via Parea 26.