Omicidio a Milano, uomo ucciso a colpi di pistola nel suo bar

Omicidio lunedì mattina a Milano, dove un uomo è stato ucciso in un bar al civico 42 di via Bessarione, all'angolo con piazza Angilberto II, in zona Corvetto. Il killer è entrato in azione verso le 7.15.

Immediato l'intervento sul posto degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un 35enne asiatico, che pare gestisse proprio il locale.

La polizia - presente con le volanti e la squadra mobile - ha trovato sulla scena del crimine alcuni bossoli. L'assassino avrebbe esploso almeno cinque colpi di pistola e si sarebbe poi dato alla fuga. Le indagini sono affidate agli agenti che dovranno ricostruire le cause dell'omicidio e cercare di dare un nome e un volto al killer.

Il locale teatro dell'omicidio è il bar "Milano caffetteria tavola fredda". La sparatoria, che per ora ha tutti i contorni di un'esecuzione mirata, è avvenuta all'interno del locale. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere le prime testimonianze e capire con precisione cosa sia accaduto. Il primo passo sarà evidentemente analizzare il profilo e il passato della vittima per cercare eventuali moventi che possano aver armato la mano dell'assassino.