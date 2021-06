Due omicidi in una notte: donna uccisa da suo marito, uomo ammazzato da suo fratello

Prima Milano, poi Arese. Prima un fratello, poi un marito. Notte e alba di sangue e violenza tra Milano e l'hinterland, dove nel giro di poche ore si sono verificati due omicidi, entrambi in ambito familiare.

La prima tragedia è avvenuta in viale Aretusa, zona San Siro del capoluogo, verso le 3.30. Lì, due fratelli di 47 e 43 anni - entrambi italiani ed entrambi con precedenti - hanno avuto una violenta discussione in casa, davanti alla madre.

La lite, che sembra fosse nata per motivi economici dopo le pressanti richieste di soldi della vittima, è immediatamente degenerata e si è trasformata in omicidio. Ad avere la peggio è stato il più grande dei due, che pare - ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie - fosse uscito da poco dal carcere. L'uomo è stato raggiunto da alcune coltellate, fatali, ed è stato trovato morto nell'appartamento. Il 43enne presunto omicida è stato invece ricoverato in codice rosso al Policlinico di Milano, dove si trova piantonato dalla polizia. È verosimile che sia rimasto ferito nello "scontro" con suo fratello.

Poco meno di quattro ore dopo, verso le 7, un nuovo dramma. Teatro dell'omicidio è stata una casa di via Gran Paradiso ad Arese, poco più di 15 chilometri dall'altra scena del delitto. Nella casa al civico 3, un uomo di 41 anni, cittadino messicano, ha ammazzato la moglie, una connazionale 48enne.

Dopo aver ucciso la compagna, il presunto killer si è ferito da solo con un coltello e ha cercato di barricarsi nel bagno dell'abitazione, ma è poi stato raggiunto e bloccato dai carabinieri, che lo hanno portato in ospedale, dove si trova controllato dai militari.

Foto - I carabinieri sul posto ad Arese