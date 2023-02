Omicidio a Milano, uomo ucciso in casa con una coltellata

Un colpo dietro l’orecchio. Fatale. Omicidio giovedì sera a Milano, dove un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento di via Moretto da Brescia e poi trovato in strada all’angolo con viale Romagna.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando l’uomo - un 29enne algerino incensurato - è stato soccorso in strada in condizioni disperate a causa di una profondissima ferita da taglio dietro l’orecchio. Portato al Fatebenefratelli, è morto poco dopo.

I carabinieri, seguendo le tracce di sangue lasciate in strada, hanno individuato l'abitazione del presunto responsabile dell'omicidio, un edificio Aler proprio in via Moretto da Brescia. All'interno dell'appartamento sarebbe iniziata la lite, poi sfociata in delitto: la vittima ha ricevuto una coltellata, risultata fatale, dietro la nuca. Poi sarebbe uscita di casa, riuscendo a percorrere solo pochi metri prima di accasciarsi per terra.

Per l'omicidio è stato subito fermato come indiziato di delitto un 44enne di origini marocchine con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, che è stato portato in caserma per essere ascoltato dal pm. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Milano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Milano Monforte.