I proiettili mai visti prima e gli onori degli ultras: chi ha ucciso Vittorio Boiocchi?

Fiori, lumini, fumogeni. E uno striscione eloquente: "A un anno di distanza, resta la mancanza". Sabato sera gli ultras della curva nord dell'Inter si sono ritrovati a Figino per rendere i loro onori a Vittorio Boiocchi, il 69enne ex, o forse no, leader della Nord ucciso un anno prima sotto casa sua in via Fratelli Zanzottera, ammazzato non si sa ancora da chi. Non si sa ancora perché.

Da un anno ormai - era il 29 ottobre 2022 - i poliziotti della squadra mobile lavorano per dare un nome e un volto a quei due fantasmi a bordo di una moto di grossa cilindrata svaniti nel nulla dopo l'agguato. La novità più importante raccolta in questi mesi, stando a quanto appreso, riguarda i proiettili usati per l'aggressione. Gli agenti, coordinati dal pm della Dda Paolo Storari, avrebbero repertato dei bossoli che rimandano a colpi di fabricazione cecoslovacca, proiettili che assomigliano ai classici 9x21, relativamente recenti e soprattutto mai utilizzati prima a Milano.

L'ipotesi che si è fatta largo nelle idee degli investigatori della omicidi, guidati da Marco Calì e Domenico Balsamo, è quindi che i due sicari possano essere di origine dell'Est, se non addirrittura arrivati proprio da quelle zone soltanto per l'agguato. Un agguato che probabilmente non doveva finire con la morte di "zio Vittorio". È verosmile, sempre secondo gli accertamenti, che i due killer volessero - o dovessero - "soltanto" gambizzare la vittima, in realtà poi centrata a morte.

Ma chi voleva far paura a Boiocchi, arrestato l'ultimo volta a marzo 2021 per una storia di un estorsione da due milioni? L'ex capo dei Boys San era tornato libero dopo 26 anni e 3 mesi trascorsi in carcere per condanne per narcotraffico, associazione a delinquere, sequestro di persona e armi. Da quando aveva riguadagnato la libertà pare avesse cominciato a fare affari, con modi abbastanza violenti e "pratici". Era lui a dire di guadagnare 80mila euro al mese con i parcheggi a San Siro ed era sempre lui a incontrare criminali di spessore in città: da esponenti degli 'ndranghetisti Facchineri al re della Barona Nazzareno Calajò - che intercettato diceva di volergli tagliare la testa - fino a Massimiliano Canito, quel Caniggia legato ai baresi dei Magrini il cui fratello fu gambizzato in un bar di Quinto Romano nel 2019. Anche lì non si sa ancora da chi.

In questo lungo anno di indagini investigatori e inquirenti avrebbero escluso il mondo del tifo da stadio - pure scandagliato a fondo -, con le ipotesi che sembrano convergere sempre di più verso la criminalità comune dei quartieri meneghini, Baggio su tutti. Criminalità comune sì, ma violenta. E pronta ad ammazzare.