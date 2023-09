Yuri Urizio, strangolato e ucciso nel centro della movida di Milano

Yuri Urizio è stato ucciso in mezzo alla strada, in Darsena, punto nevralgico della movida di Milano. Il 23enne, morto dopo due giorni di agonia al Policlinico, sarebbe stato strangolato per sette lunghissimi minuti dalle mani di Cubaa Bilel, tunisino di 28 anni. Dalle 3.52 alle 3.59 di mercoledì, il 28enne avrebbe soffocato il cameriere di origini comasche con una "stretta a modo di tenaglia" mentre la vittima lentamente si spegneva fino a rimanere immobile.

Gli instanti in cui si è consumato l'omicidio si fanno via via più chiari grazie al racconto di un testimone e alle immagini riprese da una telecamera di sicurezza della zona di viale Gorizia, come riportato nell'ordinanza del gip di Milano Angela Minerva. Solo all'arrivo della volante di polizia, il tunisino avrebbe liberato Urizio. Gli agenti a quel punto capiscono che il 23enne è insciente e gli praticano il massaggio cardiaco fino a quando intervengono anche i soccorritori dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Sono loro ha trasportare la vittima in coma farmacologico al Policlinico, già in gravissime condizioni.

Bilel, che non ha i documenti in regola, non ha provato a scappare. Ha subito chiarito di aver difeso una ragazza da una rapina. Versione che però non sembra trovare conferme dalle immagini delle telecamere, né dalla testimonianza, né dal fatto che nessuna donna si è presentata alle forze dell'ordine per sostenere tale tesi. Per Bilel, come ha detto al gip, Yuri stava rubando i soldi a una donna ucraina che chiede l'elemosina sporadicamente in zona. Versione sulla quale continuano le indagini ma che non sembra al momento trovare conferma. Versione che, soprattutto, non cambia le accuse di omicidio contro il 28enne. In attesta dell'autopsia, si dovrà valutare volontario o preterintenzionale ma intanto è in carcere a San Vittore per ordine del giudice.

Chi era Yuri Urizio

Sul suo profilo Instagram le foto di una vita piena di entusiasmo, le serate di lavoro sul lago di Como, in Costa Azzurra e infine a Milano dove viveva da poco con la madre Giovanna, come racconta QuiComo. Un giovane appassionato del suo lavoro, la voglia di farcela e alcune frasi, anche su Facebook dove il 23enne rifletteva e cercava di darsi coraggio nei momenti di difficoltà. "La vita mi ha insegnato che nei momenti peggiori devi cavartela da solo", scriveva.

Un giovane molto legato alla mamma Giovanna e al padre, scomparso nel 2012, a cui ogni anno dedicava un pensiero anche sui social: "10 anni che non ci sei più. Grazie per proteggermi sempre dall'alto papà". Questo l'ultimo. Tante le foto di Yuri a Como e sul lago, dove ha lavorato in molti hotel prestigiosi. Sui social condivideva pure una foto accanto a Chiara Ferragni. Da ore sotto le sue foto si moltiplicano i pensieri di affetto degli amici e di tutte le persone che hanno conosciuto Yuri e oltre all'amore e allo sgomento, è palpabile la rabbia per una morte tanto ingiusta.

"Riposa in pace Yuri, quanta ingiustizia", oppure "Buon viaggio, andrai sicuramente in un posto migliore di questa oscena follia" e ancora "Ti conoscevo da quando eri piccolo, abitavamo nello stesso condominio, riposa in pace". Sulla morte del giovane è intervenuto anche il sindaco di Milano Beppe Sala: "È una tragedia di cui non possiamo che essere addolorati e consapevoli che dobbiamo fare di piu'", ha detto a margine di un evento all'Università Statale. "Sto cerando di preparare qualche misura, qualche ipotesi di lavoro per rafforzare" la sicurezza. "Non è più un problema di definire dove la sicurezza o l'insicurezza siano percepite o reali. È un problema e capisco anche che spiegare a tutti che la responsabilità è molto delle forze dell'ordine serve quel che serve. Dobbiamo sentire la responsabilità. Di fronte a questa situazione dobbiamo intensificare il nostro impegno", ha concluso.