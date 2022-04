Uccise chef a New York, escort condannata a 30 anni

E' stata condannata a trent'anni di reclusione la escort canadese Angelina Barini, oggi 43enne, accusata di avere avvelenato a morte lo chef lodigiano Andrea Zamperoni, trovato senza vita il 21 agosto 2019 a 33 anni in un motel del Queens, a New York. Zamperoni lavorava a Cipriani Dolci nella 'Grande Mela'. Barini è stata condannata anche per altri tre omicidi, avvenuti nelle settimane precedenti.

Secondo la sentenza della corte di Brooklyn, pronunciata dal giudice Brian Cogan, la escort avrebbe narcotizzato, utilizzando anche il Fentanyl, un potente oppioide, e ucciso le vittime con l'obiettivo di derubarle. Le indagini hanno ricostruito che Barini, insieme al pusher Leslie Lescano, si era recata al motel dove poi lei era uscita per tornare con lo chef. Il cocktail di droghe sarebbe stato appunto fornito da Lescano, che aveva atteso in bagno la morte di Zamperoni. Poi i due lo avevano derubato e Lescano aveva utilizzato la carta di credito di Zamperoni in un supermercato della zona e in un casinò.

Il corpo di Zamperoni era stato ritrovato all'interno di un cesto da biancheria nella stanza del motel, dove si trovava la escort, arrestata in quel momento, rea confessa durante il processo. Nel frattempo la salma, a settembre 2019, era stata portata in Italia per i funerali a Casalpusterlengo.

Chi era Zamperoni

"Era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì. Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario. Spero che lo ritrovino al più presto", aveva detto Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar di Venezia e di una serie di locali in diverse parti del mondo da Londra a New York, tra cui anche il ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal, dove lavorava il capo cuoco.

Zamperoni lavorava a New York da circa un anno, ma era nel gruppo Cipriani dal 2008. I genitori, che vivono ancora a Zorlesco, nel Lodigiano, avevano lanciato un disperato appello poichè il figlio non rispondeva più da diversi giorni, mentre era solito essere puntualissimo nelle telefonate quotidiane.