Riccardo Guidarelli uccide la made e si lancia dalla finestra

Doppia tragedia a Milano, nella notte, in via Palanzone, nel quartiere di Niguarda. Un uomo che avrebbe compiuto 53 anni a ferragosto, Riccardo Guidarelli, ha ucciso l'anziana madre, Maria Costantini, di quasi 86 anni (li avrebbe compiuti a fine mese), all'interno del loro appartamento al quarto piano dello stabile che si trova al civico 16. Poi si è gettato dalla finestra togliendosi la vita. È successo nella notte.

È stato l'uomo stesso a telefonare al 112 verso le 5 di mattina, minacciando l'estremo gesto ma senza far cenno alla madre morta. Sul posto si sono precipitati la polizia e i vigili del fuoco, che poco dopo hanno trovato l'uomo, ormai privo di vita, su un'inferriata della recinzione. All'interno dell'appartamento, in camera da letto, è stato trovato il cadavere della donna, che presentava una coltellata alla gola. Sono ora in corso i rilievi della polizia scientifica, mentre gli agenti sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto, sentendo anche alcuni vicini di casa.

Problemi psichici

Secondo quanto riferito, lei non avrebbe sofferto di demenza senile o altre malattie conclamate, mentre in passato lui ha ricevuto interventi per problemi di natura psichica, tra cui un Tso nel 2018 quando, in attesa di una visita ospedaliera, diede in escandescenza. In quell'occasione, la donna aveva riferito che il figlio soffriva di disagio psichico da circa due anni. Non risultano, comunque, pregressi interventi di polizia per casi di violenza.