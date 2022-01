Incidente sul lavoro, 4 operai investiti da acido formico e ustionati

Quattro operai soccorsi e trasportati in ospedale dopo essere stati investiti dall'acido formico. Incidente sul lavoro verso le 9 di mercoledì 26 gennaio nell'azienda farmaceutica Curia Global di via Monte Rosa 114/116, in località Valleambrosia, a Rozzano, hinterland sud di Milano. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia locale e Ats.

In base a una prima ricostruzione, sembra che i lavoratori, tutti uomini tra i 37 e i 48 anni, siano stati travolti dall'acido a causa di un'improvvisa perdita da un macchinario. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, a causa delle ustioni di primo grado riportate, sono stati trasportati, due (di 37 e 48 anni) in codice verde all'Humanitas di Rozzano e due (di 37 e 41 anni), i più gravi, in giallo al Niguarda di Milano.

I vigili del fuoco, sul posto con tre mezzi, hanno verificato che non fossero state rilasciate sostanze pericolose nell'ambiente. Sul posto anche il nucleo sicurezza sul lavoro di Ats e i gli agenti della polizia locale di Rozzano, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire la precisa dinamica del sinistro e accertarne eventuali responsabilità.