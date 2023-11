Tre operai feriti a Milano dopo un incidente sul lavoro

Cadono dalla scala mentre installano un’insegna. Feriti tre operai al civico 5 di via Derna, zona via Padova a Milano. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 17.

In soccorso dei tre, di 26, 30 e 35 anni, sono intervenute due ambulanze e un’autoinfermieristica in codice giallo. Nessuno dei feriti, come ricostruito dagli agenti della questura di Milano sul posto, è grave anche se uno di loro è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Gli altri due sono stati trasportati al Cto di via Bignami, in codice giallo. Si sospettano fratture agli arti.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente. Secondo il primo resoconto dei poliziotti intervenuti tutti e tre i lavoratori erano saliti sulla scala e da lì sono precipitati giù. Nel fine settimana un dipendente di un negozio del Merlata Bloom Milano era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala mentre cambiava una lampadina: aveva riportato un importante trauma cranico, con emorragia.