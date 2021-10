Incidente nella centrale termoelettrica: operai precipitano, uno gravissimo

Grave incidente sul lavoro sabato mattina nella centrale termoelettrica di Turbigo, di proprietà Iren. Stando a quanto finora appreso, due operai - si tratta di un 42enne e un 49enne - sarebbero precipitati dalla copertura della struttura, facendo un volo nel vuoto di circa cinque metri.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli equipaggi di due ambulanze e due elicotteri del 118, oltre che i vigili del fuoco. Nella caduta i due operai sono rimasti feriti in maniera seria. Il 42enne, trasportato in elisoccorso a Varese, ha riportato un trauma alla spalla e all'arto superiore. Il collega - ricoverato in codice rosso a Niguarda - ha riportato traumi alla testa, al volto e a un braccio: le sue condizioni sono giudicate molto delicate.

I rilievi per ricostruire le cause dell'incidente, ed accertare eventuali responsabilità, sono affidati ai militari della compagnia di Legnano, accompagnati dai tecnici di Ats.

Quello di sabato a Turbigo è il terzo incidente sul lavoro avvenuto nelle ultime 48 ore nel Milanese. Venerdì un doppio infortunio si era verificato a Nerviano, tra la mattina e il pomeriggio. Verso le 10.30 un operaio era rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato a terra dal tetto di un capannone di via Garibaldi, nella frazione di Sant'Ilario. Poche ore dopo, verso le 15, un 66enne era invece rimasto folgorato mentre lavorava all'interno di una cabina elettrica dell'azienda Md Plast in via IX novembre 1989. Entrambi erano stati trasportati in ospedale in codice rosso, in condizioni molto gravi.