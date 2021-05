Altri due operai muoiono in un incidente sul lavoro in Lombardia

L'accaduto nel Pavese, in una ditta di Villanterio

Con la ripresa post pandemica non si fermano gli incidenti sul lavoro e, purtroppo, nemmeno quelli mortali. Venerdì 28 maggio due operai sono deceduti mentre stavano lavorando nella ditta Digima a Villanterio, nel Pavese.

In base a una prima ricostruzione dell'Azienda regionale emergenza urgenza, a provocare la morte dei due uomini sono stati dei vapori che forse contenevano ammoniaca e che sarebbero fuoriusciti dopo la rottura di una tubatura. L'azienda dove è avvenuto l'infortunio, risultato fatale, si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Ad intervenire sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbcr. Una delle due vittime era un uomo di 50 anni, mentre dell'altra non sono ancora note le generalità.

Nei giorni scorsi a Milano un 49enne era stato soccorso in codice rosso, poi fortunatamente declassato, dopo un infortunio sul lavoro; un altro incidente martedì aveva visto un 45enne rimanere schiacciato tra la piattaforma su cui stava lavorando e il tetto del capannone. Lunedì, invece, ungrave infortunio si era verificato in una ditta di Cormano, dove un 44enne aveva subito l'amputazione del piede. E sempre lunedì, nella Bergamasca, un sinistro sul lavoro aveva portato un 53enne a perdere la vita nella ditta De Berg di Spirano (Bg) dopo essere stato travolto da un camion in retromarcia.

Con gli operai deceduti venerdì mentre lavoravano a Villanterio, si arriva a sei vittime del lavoro in Lombardia nel solo mese di maggio. Tra chi ha perso la vita anche Christian Martinelli, 49 anni,schiacciato da un tornio in un'azienda di Busto Arsizio all'inizio di questo stesso mese.