Operaio va a fare dei lavori a casa di una donna, si innamora di lei e diventa il suo stalker

Prima le telefonate, i messaggi continui, ossessivi. Poi gli appostamenti sotto l'abitazione, con la speranza di vederla. Un uomo di 44 anni, un cittadino egiziano dipendente di una ditta edile, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una 50enne.

A fermare l'uomo, in flagranza, sono stati gli agenti delle Volanti allertati dalla stessa vittima, che verso le 11 di mattina è uscita da casa sua - in zona stazione centrale - insieme al marito e ha visto il 44enne poco distante dal condominio. Ascoltata dai poliziotti, la donna ha spiegato che a settembre l'uomo aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione nel suo appartamento. Poco dopo per lei era iniziato l'incubo, tanto che a carico dello stalker risultavano già un paio di denunce, con interventi degli agenti.

La 50enne era anche stata costretta a cambiare numero di cellulare a causa dei continui messaggi dell'operaio, che si era invaghito della donna e che a quel punto aveva cominciato ad aspettarla sotto l'abitazione. Mercoledì mattina l'ultimo "blitz" è terminato con le manette.