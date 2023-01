Operaio cade da un'autocisterna: gravissimo

Un uomo di 54 anni è stato portato all'ospedale in condizioni molto gravi dopo essere caduto da un'autocisterna. L'incidente sul lavoro poco prima delle 14 di venerdì 13 gennaio all'interno dell'autolavaggio 'Lavaggio Certosa' in via Triboniano, periferia nord di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato. L'operaio, originario della Romania, nella caduta ha riportato pesanti traumi a testa, volto e torace. I soccorritori, dopo averlo trovato incosciente, l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

La questura è al lavoro per condurre gli accertamenti che serviranno a chiarire la dinamica dell'infortunio, oltre che ad accertarne eventuali responsabilità. In base a quanto finora ricostruito, il 54enne stava lavando l'autocisterna, quando, per motivi ancora da accertare, sarebbe precipitato per circa quattro metri, per poi impattare violentemente al suolo.