Portato via in elicottero dopo che 'un bilanciere' gli cade in testa

Un operaio è stato portato via in elicottero dopo che un manubrio da palestra è caduto colpendolo alla testa. L'infortunio è avvenuto mercoledì mattina in una ditta di trasporti di viale delle Industrie a Basiano, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, elisoccorso e polizia locale. Dopo aver stabilizzato l'uomo, che è il titolare dell'azienda, i soccorritori l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Nonostante il pesante trauma cranico riportato nell'impatto, il ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita e al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente e in grado di parlare.

L'infortunio è avvenuto mentre l'uomo stava preparando un carico con degli attrezzi da palestra. Una guida del macchinario per il potenziamento dei bicipiti è improvvisamente uscita e lo ha colpito alla testa. I rilievi per ricostruire l'accaduto sono stati effettuati dagli agenti della locale.