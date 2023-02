Operaio resta incastrato in una macchina: braccio amputato

Un uomo di 39 anni con il braccio completamente amputato e un trauma cranico. Questo il tragico esito di un incidente sul lavoro avvenuto alla Cemp di via Piemonte 16 a Senago, intorno alle 16.30 di giovedì 9 febbraio.

Sul posto sono accorsi 118, con elicottero e ambulanza, polizia locale e carabinieri di Rho. A causa delle sue gravi condizioni di salute, l'operaio è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice Rosso.

In base a una prima ricostruzione, sembra che il 39enne stesse lavorando con un macchinario, quando, per ragioni ancora da accertare, sarebbe rimasto incastrato con il braccio. L'azienda teatro dell'incidente produce antideflagranti ed elettropompe per macchine da stampa.