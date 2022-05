Incidente sul lavoro, crolla solaio: operaio precipitato

Un operaio portato via in elicottero dopo una caduta di tre metri. Incidente sul lavoro nella ditta 'Data 4' di via Reiss a Cornaredo intorno alle 8 di mattina di mercoledì 11 maggio.

I mezzi di soccorso sul posto (foto Sathya Francesco Tezzoni)

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, polizia locale, due ambulanze ed elisoccorso. L'uomo, 49 anni, è stato soccorso in codice giallo ed elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per la rottura del femore sinistro. Al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente e non si trova in pericolo di vita.

I rilievi per ripercorrere la dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia locale. In base a una prima ricostruzione, sembra che l'uomo si trovasse su un cestello, quando all'improvviso è crollato il solaio, che ha fatto cadere la piattaforma e precipitare l'operaio per circa tre metri.