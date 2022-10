Operaio cade da un container e sbatte la testa: è grave

Ancora un incidente sul lavoro grave in Lombardia. Questa volta un operaio è caduto da circa 2,5 metri d'altezza, dal tetto di un container, sbattendo la testa e la schiena contro il suolo. L'infortunio intorno alle 14 di venerdì in via Olivetti 45, presso l'Enterprise, a Pregnana Milanese.

L'uomo, di 37 anni, è stato soccorso in codice rosso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza arrivato sul posto con ambulanza e l'elisoccorso. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa, il paziente ha riportato traumi alla schiena, a una gamba e al cranio. Con l'elicottero è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano.

Per comprendere la dinamica e verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalle normative vigenti, sono intervenuti i carabinieri di Legnano e quello di Ats.