Operaio precipita per 3 metri al cantiere del Villaggio Olimpico

Un operaio precipitato per circa tre metri. L'incidente sul lavoro è avvenuto verso le 13.40 di venerdì 21 aprile al cantiere del villaggio olimpico di Milano, in via Lorenzini, periferia sud della città.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica. A rimanere ferito un 37enne straniero, che per via della caduta ha riportato diversi traumi. Soccorso, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Policlinico di Milano, in codice giallo. Non corre pericolo di vita.

In corso gli accertamenti della polizia locale per fare luce sulla dinamica dell'infortunio, avvenuto al varco 5. Il 37enne avrebbe fatto un volo di tre-quattro metri dopo essere caduto, per ragioni ancora da chiarire, da una struttura presente nel cantiere. Sul posto anche Ats per i rilievi del caso.