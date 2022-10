Incidente sul lavoro: operaio precipita nella cisterna del camion

Incidente sul lavoro venerdì mattina a Busto Garolfo, nel Milanese. L'allarme è arrivato poco dopo le 11 da un'azienda agricola di via Inveruno. Stando a quanto finora riferito dai vigili del fuoco, un dipendente 46enne ha aperto la botola di una cisterna piena di cereali ed è caduto all'interno, restando incastrato.

Sul posto sono subito intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, i carabinieri e i pompieri con tre squadre. Proprio i caschi rossi sono riusciti a liberare l'operaio, che è poi stato affidato alle cure dei sanitari.

Nonostante la caduta, il 46enne è rimasto sempre sveglio e cosciente. Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo, le sue condizioni sono giudicate serie ma non è in pericolo di vita. Interventi anche i tecnici di Ats per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.