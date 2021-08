Infortunio sul lavoro nel Milanese, operaio precipita per tre metri

Infortunio sul lavoro in una ditta. È successo in via Buozzi a Pieve Emanuele, hinterland sud di Milano, in località Fizzonasco, nella mattinata di venerdì 20 agosto, intorno alle 9.30, quando un uomo di 59 anni è stato soccorso per una caduta da oltre tre metri di altezza.

Sul posto, all'interno dell'azienda Novelis, sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i carabinieri di san Donato Milanese. Il 59enne, precipitato per circa 3 metri e mezzo, ha riportato traumi al cranio, al torace e alla schiena, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I soccorritori dopo aver constatato che l'uomo non aveva subìto una commozione cerebrale l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Ad effettuare i rilievi per fare luce sull'accaduto sono stati i militari.