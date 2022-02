Lastra di acciaio cade sul piede di un operaio: dita amputate

Un uomo di 52 anni, un operaio, è rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro: uno stampo d'acciaio gli ha letteralmente amputato le dita del piede.

A confermare il grave infortunio è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, l'Automodel in via Guglielmo Marconi ad Arese (Milano), è intervenuta con ambulanza e automedica in codice rosso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 di giovedì.

L'operaio, E. A., è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Oltre all'amputazione, lo stampo d'acciaio gli ha provocato un trauma alla gamba.

Nella ditta sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Arese. A loro il compito di fare i rilievi per comprendere la dinamica di questo ennesimo infortunio sul lavoro.