Incidente sul lavoro, colpito alla testa in un deposito: gravissimo

Un operaio di 53 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro in un deposito di via de Paoli a Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore, hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di lunedì 4 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Cerro Maggiore, sul posto insieme al personale dell'Ats per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione il 53enne, insieme a un collega, stava lavorando alla sostituzione di alcuni tubi vicino a un pozzo e per portare a termine il compito i due stavano utilizzando una gru da cantiere. Uno dei tubi - per motivi ancora da chiarire - sarebbe scivolato in testa all'operaio che ha perso immediatamente conoscenza.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Legnano. Le sue condizioni sono delicate.