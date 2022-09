Operaio scivola mentre sta montando un soppalco e precipita per 4 metri

Stava montando un soppalco quando è scivolato ed è caduto facendo un volo di quasi 4 metri. L'incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 12 settembre, poco prima di mezzogiorno, in via Fratelli di Dio, Cernusco sul Naviglio (hinterland nord est di Milano).

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118 e polizia locale di Cernusco. A causa dell'impatto al suolo, il lavoratore, un 52enne albanese, ha riportato fratture al polso e al femore. I soccorritori l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

In base a quanto ricostruito dagli agenti della locale, l'uomo stava lavorando per una ditta in subappalto ed era intento a montare il soppalco quando, per cause ancora da accertare, è caduto facendo un volo di 3/4 metri. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi e al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente.