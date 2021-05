Operaio ferito gravemente all'inceneritore Amsa di via Silla

Il 46enne, per fortuna, secondo quanto comunicato dalla questura, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita ma resta in prognosi riservata l'operaio di 46 anni rimasto ferito nell'ennesimo incidente sul lavoro. Mercoledì pomeriggio, l'uomo era stato colpito sulla testa da materiale di scarto mentre faceva manutenzione della camera di combustione della caldaia, all'interno dell'impianto inceneritore dell'Amsa in via Lucio Cornellio Silla, Figino, Milano.

L'operaio, un cittadino romeno dipendente di una ditta esterna, stava lavorando quando per cause in corso di accertamento un residuo di combustione si è staccato dalla parete e lo ha centrato sul capo. Il personale del 118 è subito arrivato con ambulanza e automedica e lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Tuttavia il 46enne, per fortuna, secondo quanto comunicato dalla questura, non è in pericolo di vita. Anche se resta in prognosi riservata.

Nel luogo dell'infortunio, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli agenti di polizia per indagare sulla dinamica dell'incidente. Il termovalorizzatore - noto come Silla 2 - è in grado di trattare oltre 500.000 tonnellate di rifiuti e produce energia elettrica e acqua calda per la rete di teleriscaldamento del quartiere Gallaratese, polo Fiera Rho-Pero e diverse utenze dei comuni limitrofi.