Crolla una parte d'intonaco, operaio cade e resta ferito

Un operaio è precipitato all'interno di un cantiere nel Milanese. L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 9 di lunedì, in una palazzina a Lainate (Milano), in via Friuli 36.

L'uomo stava lavorando a una altezza di 1 metro, in una villetta in ristrutturazione, il distacco di una parte dell'intonaco ha provocato la sua caduta. Nell'infortunio, l'uomo ha riportato la frattura di una gamba. È stato portato all'ospedale Galeazzi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118. Presente anche i tecnici di Ats per capire e indagare sull'accaduto.