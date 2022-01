Incidente sul lavoro, gravissimo operaio schiacciato da un bancale

Un operaio ferito gravemente e trasportato in ospedale in codice rosso. Questo il risultato di un grave incidente sul lavoro, avvenuto nella mattinata di mercoledì 5 gennaio, ad Ornago (Mb). Il lavoratore, un 42enne di Trezzo sull'Adda (Milano), è rimasto schiacciato sotto il peso di un bancale.

L'infortunio poco dopo le 9.30 in una ditta di via Marconi, dove l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un bancale carico di materiale caduto dal muletto che stava utilizzando. Sul posto sono accorsi ambulanza, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri.

I soccorritori hanno stabilizzato l'uomo e poi lo hanno elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 42enne, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, ha riportato un trauma cranico commotivo e altri traumi al collo, alla schiena e agli arti inferiori, con frattura. In corso le indagini della polizia locale di Ornago per fare luce sull'accaduto.