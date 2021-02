Operaio gravissimo in centro a Milano: portato via in codice rosso

Un operaio portato via in codice rosso dopo essere stato soccorso in gravi condizioni all'interno di un cantiere. È accaduto nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, verso le 11, in piazzetta Pattari, zona San Babila. Sul posto sono accorse ambulanza e automedica del 118, oltre alla polizia di Stato.

L'uomo, un romeno di 51 anni (regolare in Italia), è stato trovato dai soccorritori in preda alle convulsioni. Dopo essere stato stabilizzato e intubato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto gli agenti hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'episodio, avvenuto mentre il 51enne stava seguendo dei lavori presso alcuni uffici, per conto di una ditta edile.

All'inizio si pensava che potesse essere precipitato dal trabattello del cantiere anche se non aveva segni evidenti di traumi, ma la questura ha poi ricostruito come l'operaio sia caduto a terra in seguito a un improvviso malore e non per un incidente.