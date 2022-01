Incidente sul lavoro nel Milanese: morto operaio

Un operaio morto dopo un gravissimo incidente sul lavoro. L'accaduto in un cantiere di via Giuseppe Di Vittorio a Novate Milanese, dove sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, vigili del fuoco e polizia locale di Novate.

La vittima, a differenza di quanto inizialmente trapelato attraverso le prime informazioni, che parlavano di un ragazzo, è un uomo di 63 anni. In base a una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato colpito alla testa da una benna che si sarebbe staccata da un escavatore, alla cui guida si sarebbe trovato un collega. Pesantissimi e molteplici i traumi riportati nell'impatto, anche al cranio, a causa dei quali è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo non ce l'ha fatta: è spirato dopo il ricovero.

Il 63enne al momento dell'arrivo dei soccorritori è stato trovato incosciente e in arresto cardiocircolatorio, venendo trasportato all'ospedale con manovre di rianimazione in corso. Ad essere soccorso dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, a causa di un malore, anche il secondo operaio, un cinquantenne.