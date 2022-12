Cade durante il turno di lavoro e batte la testa

Un ragazzo di 26 anni portato via in ambulanza dopo una caduta durante il turno. L'incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 14 dicembre, poco dopo le 6, in un'azienda di via Basento a San Giuliano Milanese, hinterland sud della città.

Il giovane, di origine straniera, stava lavorando, quando per cause ancora da accertare è caduto picchiando la testa. Sul posto sono accorsi 118 e carabinieri. A causa di traumi al cranio e al braccio, il 26enne è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo.

Le condizioni del lavoratore non dovrebbero essere gravi. Affidati ai militari i rilievi per ricostruire la dinamica dell'infortunio