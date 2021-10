Incidente sul lavoro, operaio folgorato: gravissimo

Non solo il 44enne che nella mattinata di venerdì 15 ottobre è caduto da un tetto di un capannone a Nerviano, hinterland nord di Milano. Verso le 15, nella stessa cittadina un altro operaio è rimasto folgorato mentre stava lavorando all'interno di una cabina dell'Enel, nell'azienda Md Plast in via IX novembre 1989.

Ad intervenire sul posto 118, elisooccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Il lavoratore, 66 anni, è stato soccorso in codice rosso a causa di ustioni al volto e a un braccio, dovute alla folgorazione. Dopo averlo stabilizzato, il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'ha trasportato all'ospedale di Legnano.