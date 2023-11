Incidente sul lavoro, operaio folgorato in azienda: è gravissimo

Incidente sul lavoro venerdì mattina a Pessano con Bornago, nel Milanese. Alle 8.30, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 55 anni è rimasto folgorato mentre lavorava nell'azienda Albaplant, società che si occupa della produzione di forni industriali e trattamento termico.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 55enne è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, in condizioni delicate. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area dell'incidente, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e dal personale di Ats.

Stando alle prime informazioni finora apprese, l'operaio sarebbe stato "colpito" da una scarica elettrica mentre operava su un impianto elettrico all'interno del capannone di via Volta. Il primo a soccorrerlo è stato un collega che ha assistito all'incidente. Ai militari il compito di ricostruire con precisione le cause e accertare eventuali responsabilità.