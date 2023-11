Il 24enne folgorato mentre lavora alla cabina elettrica

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nei pressi dello San Siro a Milano. L’infortunio, alcuni minuti prima delle 9 di giovedì, si è verificato in via dei Piccolomini, all’altezza del civico 2.

L’operaio - della ditta GR Eelctric - stava lavorando su una cabina elettrica di Una Reti quando è rimasto folgorato. Non è chiaro se per un errore suo o per un problema tecnico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi dell’area (Agenzia regionale emergenza urgenza). Il 24enne è stato soccorso con un’automedica e un’ambulanza. E trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo.

Poco prima i soccorritori erano intervenuti a Magenta per un altro grave incidente sul lavoro: un 21enne è rimasto incastrato col piede in un muletto, all’interno della Lindt.