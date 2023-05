Operaio 19enne travolto da un braccio del sollevatore: l'incidente sul lavoro a Milano

Un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Milano, in via Antonio Oroboni 10.

Intorno alle 10 di giovedì, all'interno di un cantiere, l'operaio è stato travolto dal cedimento del braccio di un sollevatore telescopico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e auto medica: il giovane è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Presenti anche i vigili del fuoco con 4 mezzi e la polizia di Stato e l'Ats per le verifiche e i controlli del caso.