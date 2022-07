Ha un infarto sull'impalcatura: operaio gravissimo

Dramma sabato mattina in un cantiere in piazza Vesuvio, in zona Washington, a Milano. Stando a quanto finora appreso, un operaio 40enne avrebbe avuto un malore mentre si trovava su un'impalcatura, allestita per il rifacimento della facciata del condominio.

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto portare in strada il lavoratore. Affidato alle cure dei sanitari, l'uomo - che verosimilmente ha avuto un infarto - è stato rianimato dai dottori.

L'operaio è stato trasportato in codice rosso nel pronto soccorso del Policlinico. All'arrivo in ospedale il suo cuore aveva ricominciato a battere, ma le sue condizioni sono giudicate molto delicate.