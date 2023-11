Operaio inala dei vapori tossici e ha un malore: l'incidente nel Milanese

Un dipendente di una ditta dove si producono medicinali è rimasto intossicato dopo aver inalato alcuni vapori tossici, martedì sera. L'incidente sul lavoro si è verificato in uno stabilimento di Tribiano (Milano). L'operaio, 33 anni, è stato soccorso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice giallo.

Sul posto, in via Paullo 9, poco prima delle 21, sono arrivati i soccorritori con un'ambulanza. Il 33enne è stato trasportato al centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano, non in pericolo di vita.

Oltre al personale sanitario, a Tribiano sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia San Donato Milanese e i vigili del fuoco. Si sta cercando di accertare la dinamica dell'infortunio.