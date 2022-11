L'operaio con il manganello in acciaio sotto il sedile: "Non si sa mai"

"Non si sa mai". Si è giustificato così un operaio di 22 anni - cittadino marocchino, senza nessun precedente, residente a Carate Brianza - che è stato trovato in giro sabato sera con un manganello in acciaio in amacchina.

Per lui i guai sono iniziati quando ha incrociato in via Nazario Sauro una pattuglia dei carabinieri. Probabilmente per cercare di passare inosservato, il 22enne - che era su una Ford Focus con altri due amici - ha spento i fari del veicolo e ha imboccato una stradina. La sua mossa, però, non è sfuggita ai militari, che a quel punto hanno seguito e fermato il veicolo in via San Giovanni Bosco.

I tre sono risultati puliti, ma sotto il sedile di guida è stato trovato un manganello telescopico in acciaio, che è valso all'operaio una deuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Parlando con i carabinieri, lui stesso ha spiegato che "con le cose che si sentono, può essere utile, non si sa mai".