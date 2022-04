Incidente sul lavoro, precipita per 4 metri: morto operaio

Un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una scala precipitando per circa 4 metri e sbattendo la testa sull'asfalto. Incidente sul lavoro, risultato mortale, nella tarda serata di lunedì 11 aprile, poco prima delle 23, a Cusago, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. I soccorritori però non hanno potuto fare nulla per l'operaio, un cittadino romeno, dovendone constatare il decesso sul posto. La vittima, in base a quanto ricostruito finora, stava sostituendo la saracinesca del negozio di mobili Casashops, in viale Europa 31, quando, per cause ancora da accertare, è caduta dalla scala battendo la testa al suolo.

I militari di Corsico e i tecnici dell'Ats hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire con maggiore precisione le cause del tragico episodio, oltre che ad accertarne le eventuali responsabilità. Nella mattinata di martedì 12 aprile un altro incidente sul lavoro è avvenuto a Milano, in viale Monza. Ferito un 28enne, che è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni dopo che una parete gli è crollata addosso.